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وطنية

استغلال نفوذ لاحتلال الملك العام

منذ 18 ثانية
استثنت الحملة التي تشنها الداخلية بعض النافذين، إذ أشعلت بؤر محسوبية في تنزيل مقتضيات دورية صادرة عن مديرية الجماعات الترابية فتيل احتجاجات جمعيات حقوقية وعاملة في مجال حماية المال العام، كما هو الحال في تراب جماعة أولاد صالح التابعة لتراب إقليم النواصر. وكشفت هذه الجمعيات على سطوأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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