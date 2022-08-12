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” السينما والتشكيل” بأبي جعد
تحتضن أبي الجعد، من فاتح إلى 5 نونبر المقبل، فعاليات مهرجان أبي الجعد للسينما والتشكيل في دورته الثالثة، تحت شعار “السينما والتشكيل: تداخل فني وتبادل جمالي”. وتتضمن فقرات المهرجان مسابقة في الفيلم الروائي القصير والفيلم الوثائقي، يتبارى خلالها المخرجون الشباب لنيل الجائزة الكبرى وعدة جوائز أخرى موازية،أكمل القراءة »
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