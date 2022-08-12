حوادث
17 سنة لـ “صحافيين” هربوا مخدرات
وزعت ابتدائية تاونات، 17 سنة سجنا نافذا بتفاوت على 3 أشخاص، منهم فتاة واثنان يحملان بطاقتي موقع إلكتروني، لمحاولتهم تهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن سيارتين إحداهما مكرية من وكالة بمكناس، قبل ضبطهم متلبسين بتراب جماعة خلالفة من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا