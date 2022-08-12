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حوادث

17 سنة لـ “صحافيين” هربوا مخدرات

منذ 4 دقائق
وزعت ابتدائية تاونات، 17 سنة سجنا نافذا بتفاوت على 3 أشخاص، منهم فتاة واثنان يحملان بطاقتي موقع إلكتروني، لمحاولتهم تهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن سيارتين إحداهما مكرية من وكالة بمكناس، قبل ضبطهم متلبسين بتراب جماعة خلالفة من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات.أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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