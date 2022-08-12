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الصباح الفني

مشاهدة‭ ‬قياسية‭ ‬لأغنية‭ ‬بهاوي

منذ 6 دقائق
احتفل‭ ‬الفنان‭ ‬زهير‭ ‬بهاوي،‭ ‬بتجاوز‭ ‬أغنيته‭ ‬الشهيرة‭ ‬‭”‬DECAPOTABLE‭” ‬حاجز‭ ‬النصف‭ ‬مليار‭ ‬مشاهدة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”. ‬ ووجه‭ ‬بهاوي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬عيد‭ ‬إصدار‭ ‬أغنيته،‭ ‬قائلا‭: “‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬عيد‭ ‬إصدار‭ ‬كليب‭ “‬DECAPOTABLE‭”‬،‭ ‬و‭ ‬حقق‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”. ‬وقال‭: ” ‬أريد‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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