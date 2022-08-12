الصباح الفني
مشاهدة قياسية لأغنية بهاوي
احتفل الفنان زهير بهاوي، بتجاوز أغنيته الشهيرة ”DECAPOTABLE” حاجز النصف مليار مشاهدة على “يوتوب”. ووجه بهاوي رسالة إلى جمهوره بالتزامن مع عيد إصدار أغنيته، قائلا: “اليوم هو عيد إصدار كليب “DECAPOTABLE”، و حقق العمل الفني أكثر من 550 مليون مشاهدة على “يوتوب”. وقال: ” أريد أنأكمل القراءة »
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