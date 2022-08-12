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وطنية

المعارضة‭ ‬تدعو‭ ‬لدورة‭ ‬استثنائية‭ ‬للبرلمان

منذ 4 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬أشغال‭ ‬سابقة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب ‭(‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
انتقدت‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2023 دعت‭ ‬المعارضة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬دورة‭ ‬استثنائية‭ ‬للبرلمان‭ ‬في‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل،‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬وبحث‭ ‬حلول‭ ‬لها،‭ ‬وعرض‭ ‬القضايا‭ ‬والملفات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الاستعجالي،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬القانونين‭ ‬الإطار‭ ‬المتعلقين‭ ‬بميثاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الجديد‭ ‬ومنظومة‭ ‬الصحة،‭ ‬وتخصيص‭ ‬دورة‭ ‬أكتوبر‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭أكمل القراءة »

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