وطنية
المعارضة تدعو لدورة استثنائية للبرلمان
انتقدت توجهات الحكومة في إعداد مشروع قانون مالية 2023 دعت المعارضة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان في شتنبر المقبل، لمواجهة الأزمة الحالية وبحث حلول لها، وعرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي، من قبيل القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار الجديد ومنظومة الصحة، وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون ماليةأكمل القراءة »
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