اذاعة وتلفزيون
“مغاربة العالم” في قنوات الأمازيغية
وفود تزور التلفزيون تخليدا لليوم الوطني للمهاجر استقبلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المنظمة تخليدا لليوم الوطني للمهاجر، بمصالح القنوات الأمازيغية (الإذاعة الأمازيغية وقناة “تمازيغت”)، ممثلين لجمعيات مغاربة العالم بالسنغال وإسبانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا. ويهدف هذا النشاط إلىأكمل القراءة »
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