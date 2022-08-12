الصباح الفني
رأفت تتقاسم عطلتها مع المتابعين
تقاسمت لطيفة رأفت مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ومجموعة صور نشرتها على “أنستغرام” و”فيسبوك” بدت فيها رفقة ابنتها “ألماس”، وهي تلهو معها على الشاطئ. ورغم أن الفنانة تشارك من حين إلى آخر جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات تجمعها بابنتها، فإنها تعمدأكمل القراءة »
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