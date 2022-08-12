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الصباح الفني

رأفت‭ ‬تتقاسم‭ ‬عطلتها‭ ‬مع‭ ‬المتابعين

منذ 6 دقائق
تقاسمت‭ ‬لطيفة‭ ‬رأفت‭ ‬مع‭ ‬متابعيها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬ومجموعة‭ ‬صور‭ ‬نشرتها‭ ‬على‭ “‬أنستغرام‭” ‬و‭”‬فيسبوك‭” ‬بدت‭ ‬فيها‭ ‬رفقة‭ ‬ابنتها‭ “‬ألماس‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬تلهو‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭.‬ ورغم‭ ‬أن‭ ‬الفنانة‭ ‬تشارك‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬جمهورها‭ ‬ومتابعيها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬صورا‭ ‬وفيديوهات‭ ‬تجمعها‭ ‬بابنتها،‭ ‬فإنها‭ ‬تعمد‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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