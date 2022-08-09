برقية تهنئة إلى الملك من رئيس غانا بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

وأعرب الرئيس الغاني، في هذه البرقية، باسم الحكومة والشعب الغانيين وباسمه الخاص، عن تهانئه الحارة لجلالة الملك وللحكومة والشعب المغربيين، وكذا عن أطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة والرفاه لجلالته وبالمزيد من التقدم والازدهار للمملكة.

واغتنم نانا أكوفو-أدو هذه الفرصة للإشادة بالريادة النموذجية لجلالة الملك، معربا عن امتنان وتقدير الشعوب الإفريقية للريادة الملهمة لصاحب الجلالة ومساهمة جلالته القيمة في اندماج القارة وازدهارها وتنميتها.

كما أعرب الرئيس الغاني عن إرادته لمواصلة العمل سويا مع جلالة الملك من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.