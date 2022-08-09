الملك يهنئ رئيس كوت ديفوار بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درمان واتارا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق المتمنيات لواتارا بموفور الصحة والهناء ، وللشعب الإيفواري بالرفاه والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بأواصر الأخوة والتضامن العريقة التي يقوم عليها التعاون المتميز بين بلدينا ، مؤكدا لفخامتكم عزمي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز شراكتنا الاستراتيجية والإسهام في بناء قارة إفريقية موحدة ومزدهرة “.