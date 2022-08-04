وطنية
التواصل الحكومي… “السكات احسن”
تقرير رصد تراجعه بـ 41 في المائة مقارنة مع العام الماضي سجل تقرير حديث، صادر عن مرصد الرأي العام الرقمي، تراجعا كبيرا في تواصل الفاعلين العموميين بالمغرب، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة، أو الوزارات وكذا الجهات، إذ كشف مؤشر البصمة الرقمية للفاعلين العموميين، الذي غطى الأشهر الثلاثةأكمل القراءة »
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