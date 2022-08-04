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وطنية

218 ألفا غادروا وضعية البطالة

منذ 17 ثانية
سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في عدد العاطلين، ما بين الفصل الثاني من السنة الماضية ونظيره من الحالية، إذ تقلص العدد بناقص 218 ألف شخص، ليستقر العدد الإجمالي في حدود مليون و 387 ألف شخص على المستوى الوطني، لينتقل معدل البطالة من 12.8 في المائة إلى 11.2أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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