وطنية
218 ألفا غادروا وضعية البطالة
سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في عدد العاطلين، ما بين الفصل الثاني من السنة الماضية ونظيره من الحالية، إذ تقلص العدد بناقص 218 ألف شخص، ليستقر العدد الإجمالي في حدود مليون و 387 ألف شخص على المستوى الوطني، لينتقل معدل البطالة من 12.8 في المائة إلى 11.2أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا