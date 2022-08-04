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الصباح الفني

مسرح‭ ‬البدوي‭ ‬يقدم‭ ‬حصيلة‭ ‬مهرجانه

منذ 41 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭         (‬خاص‭)‬
منظمون‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬صنع‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬عميد‭ ‬المسرح قدم‭ ‬منظمو‭ ‬مهرجان‭ ‬مسرح‭ ‬البدوي‭ ‬بإفران،‭ ‬حصيلة‭ ‬الدورة‭ ‬42‭ ‬المنظمة‭ ‬يوليوز‭ ‬الماضي،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬استثنائية‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس،‭ ‬لأنها‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬صاحب‭ ‬فكرتها،‭ ‬ومهندسها‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬البدوي،‭ ‬الذي‭ ‬وافته‭ ‬المنية‭ ‬بعد‭أكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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