الصباح الفني
مسرح البدوي يقدم حصيلة مهرجانه
منظمون أكدوا أن حضور الجماهير صنع الحدث في أول دورة غاب عنها عميد المسرح قدم منظمو مهرجان مسرح البدوي بإفران، حصيلة الدورة 42 المنظمة يوليوز الماضي، معتبرين أنها كانت استثنائية بكل المقاييس، لأنها أول دورة من دون صاحب فكرتها، ومهندسها عبد القادر البدوي، الذي وافته المنية بعدأكمل القراءة »
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