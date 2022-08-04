وطنية
غموض يلف برنامج القصور والقصبات
طرد تعسفي وممارسات لا أخلاقية والملف يصل إلى البرلمان أشهر مدير مركزي بوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ورقة الطرد الجماعي من العمل بدون مبرر، في حق أطر اشتغلت في برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بقطاع السكنى وسياسة المدينة. ولإبعاد التهمة عنه، عزا المدير نفسه، الذي يتحكم فيأكمل القراءة »
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