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وطنية

أكاديمية البيضاء ترافق متفوقيها

منذ 16 ثانية
نسبة أعلى من النجاح والاستحقاق بقياس عدد المترشحين وأعلى المعدلات وطنيا ترافق الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء-سطات المتفوقين والمتوفقات الحاصلين على أعلى المعدلات في امتحان الباكلوريا في الدورتين العادية والاستثنائية، في المراحل المقبلة، وتقدم لهم أجود الاستشارات والتوجيهات اللازمة لوضع الخطوة الأولى في المستقبل. وتسعى أكبرأكمل القراءة »

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