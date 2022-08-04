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الصباح الفني

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منذ 22 ثانية
زواحف‭ ‬منقرضة‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الإكوادور استطاعت‭ ‬إغوانة‭ ‬برية،‭ ‬انقرضت‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬جزر‭ ‬غالاباغوس،‭ ‬أن‭ ‬تتكاثر‭ ‬فيها‭ ‬مجددا‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬إدراجها‭ ‬فيها‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬الإكوادورية‭ ‬إن‭ ‬فريقا‭ ‬تابعا‭ ‬لأكاديمية‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬لاحظ‭ ‬بين‭ ‬1903‭ ‬و1906‭ ‬انقراض‭ ‬زواحف‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬كونولوفوس‭ ‬سوبكريستاتوس،‭أكمل القراءة »

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