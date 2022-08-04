الصباح الفني
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زواحف منقرضة تظهر في الإكوادور استطاعت إغوانة برية، انقرضت قبل نحو قرن من إحدى جزر غالاباغوس، أن تتكاثر فيها مجددا بشكل طبيعي، بعد إعادة إدراجها فيها. وقالت وزارة البيئة الإكوادورية إن فريقا تابعا لأكاديمية العلوم في كاليفورنيا لاحظ بين 1903 و1906 انقراض زواحف من نوع كونولوفوس سوبكريستاتوس،أكمل القراءة »
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