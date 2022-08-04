وطنية
الإدريسي: خطاب العرش خارطة طريق لاستكمال الإصلاحات
أكد محمد الإدريسي، رئيس فيدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا، أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، مساء السبت الماضي، إلى الأمة، لمناسبة عيد العرش المجيد، يعد تجسيدا لرؤية مستقبلية، ترتكز في جوهرها على تحديد الأولويات وترسيخ الثوابت والتنمية الدامجة والمنتجة. وأشاد الإدريسي بالرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالةأكمل القراءة »
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