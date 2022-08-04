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وطنية

الإدريسي‭: ‬خطاب‭ ‬العرش‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإصلاحات

منذ 19 ثانية
أكد‭ ‬محمد‭ ‬الإدريسي،‭ ‬رئيس‭ ‬فيدرالية‭ ‬الجمعيات‭ ‬المغربية‭ ‬بإسبانيا،‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬وجهه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬الأمة،‭ ‬لمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬العرش‭ ‬المجيد،‭ ‬يعد‭ ‬تجسيدا‭ ‬لرؤية‭ ‬مستقبلية،‭ ‬ترتكز‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬وترسيخ‭ ‬الثوابت‭ ‬والتنمية‭ ‬الدامجة‭ ‬والمنتجة‭.‬ وأشاد‭ ‬الإدريسي‭ ‬بالرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والمتبصرة‭ ‬لجلالة‭أكمل القراءة »

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