حوادث
تفاصيل اندلاع حريق بمستشفى بمكناس
شب حريق زوال أول أمس (الثلاثاء)، بمستشفى محمد الخامس بمكناس، مخلفا حالة من الخوف والهلع وسط أطره الإدارية والطبية ومرتفقيه من المرضى بمختلف الأقسام، الذين غادر بعضهم المستشفى محمولين فوق ظهور الممرضين والزوار تحت غيوم من الدخان الكثيف. وحسب بلاغ أصدرته إدارة المستشفى، توصلت “الصباح” بنسخة منه،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا