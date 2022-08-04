الصباح الفني
الكشف عن حكام طنجة السينمائي
كشف بلاغ صادر عن المركز السينمائي المغربي عن تشكيلة لجان تحكيم النسخة 22 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، المزمع عقده في الفترة الممتدة بين 16 و 24 شتنبر المقبل. وتتكون لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة من 7 أعضاء، يترأسهم إدريس أنوار، خبير في القطاع السمعي البصري ونائبأكمل القراءة »
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