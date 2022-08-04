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الصباح الفني

الكشف‭ ‬عن‭ ‬حكام‭ ‬طنجة‭ ‬السينمائي

منذ 26 ثانية
لحسن‭ ‬زينون‭ (‬خاص‭)‬ ‭ 
كشف‭ ‬بلاغ‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬لجان‭ ‬تحكيم‭ ‬النسخة‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬للفيلم‭ ‬بطنجة،‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬24‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل‭.‬ وتتكون‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬الطويلة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أعضاء،‭ ‬يترأسهم‭  ‬إدريس‭ ‬أنوار،‭ ‬خبير‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السمعي‭ ‬البصري‭ ‬ونائب‭أكمل القراءة »

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