حوادث
شبكة مغربية للاحتيال الإلكتروني
استولت على ملايين الأوروات من شركات متعددة الجنسية وحجز بطاقات مصرفية ووثائق إدارية قادت تحريات الشرطة الوطنية في سبتة المحتلة إلى تفكيك شبكة مغربية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني استولت على ملايين الأوروات، في الوقت الذي مازالت تطارد آخرين يشتبه في علاقتهم بالشبكة التي نصبت على عشرات الضحاياأكمل القراءة »
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