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حوادث

6 سنوات لزعيم عصابة بالجديدة

منذ 27 ثانية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص، والحكم عليه ب6 سنوات سجنا، بعد مؤاخذته بجناية تكوين عصابة إجرامية والترصد في الطريق العام والإيذاء العمدي. وتوصلت الضابطة القضائية بشكاية من قبل المتهم تتعلق بتعرضه للتهديد بواسطة السلاح، وأثناء مرافقته، تناهي إلى علمها أنه متورطأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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