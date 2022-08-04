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اذاعة وتلفزيون

فنانون إسرائيليون بالمغرب

منذ 27 ثانية
سيقدمون ثلاثة عروض بالرباط ومراكش والبيضاء شتنبر المقبل   سيحل فنانون اسرائيليون، من فرقة “يافا”، بالمغرب، لتقديم عروض مسرحية لأول مرة بدولة عربية، من بينها عروض ستتناول حياة الفنانين الراحلين، أم كلثوم وفريد الأطرش.  ومن المنتظر أن تنطلق العروض، والتي ستقدم بالرباط والبيضاء ومراكش، بمشاركة 25 شخصا من ممثلينأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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