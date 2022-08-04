حوادث
ضيعة مهجورة تغري عصابات كنوز
إشاعات حول وجود ذهب بها والدرك أطاح بمتهمين حاولوا التنقيب عنه تحولت ضيعة صغيرة مهجورة بمنطقة “المكانسة” بالبيضاء، في ملكية مسؤول عسكري سابق، إلى قبلة لعصابات الكنوز، بعد أن شاعت أخبار حول وجود كنوز نفيسة دفنت فيها منذ عهد الحماية. وأطاحت عناصر الدرك الملكي لـ”المكانسة” بعصابتين للكنوز،أكمل القراءة »
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