الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “استعن على صلاح قلبك بشيء من العزلة فالقلب يفسده الزحام”. قلوشي كتب الشاعر مصطفى قلوشي مقطعا شعريا جاء فيه “مسافر أبدا/ وجهي سماء بلا عصافير/ وخطاي وجهة لا تدركها الرياح”. قرقيبو كتبت ايمان قرقيبو تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيهاأكمل القراءة »
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