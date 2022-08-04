بانوراما
بذلة “الشورت” لموضة مميزة
هناك الكثير من القطع التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على اطلالة مميزة ومناسبة لأجواء الصيف وتواكب في الوقت ذاته الموضة. ومن الاطلالات التي ينصح خبراء الموضة باختيارها، بذلة “الشورت”، والتي يمكن ارتداؤها في مناسبات مختلفة، وتمنح مظهرا مميزا. ويؤكد خبراء الموضة أن اختيار بذلة “الشورت”، يمنح إطلالةأكمل القراءة »
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