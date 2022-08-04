الرياضة
عقوبة صادمـــــــــة لحمد الله
أوقف الاتحاد السعودي لكرة القدم، المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله أربعة أشهر. وكشف الاتحاد السعودي خبر توقيف الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم ومهاجم اتحاد جدة لأربعة أشهر، مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي. وجاء التوقيف بعد صدور قرار النزاع الذي يجمع عبد الرزاق حمدأكمل القراءة »
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