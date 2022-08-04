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وطنية

صفقات‭ ‬خارج‭ ‬توجيهات‭ ‬الملك

منذ 15 ثانية
توصل‭ ‬نزار‭ ‬بركة،‭ ‬وزير‭ ‬التجهيز‭ ‬والماء،‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬وجود‭ ‬شبهة‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬التنقيط‭ ‬والتأهيل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬عمومية‭ ‬للعناية‭ ‬بالمساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬بعمالة‭ ‬الصخيرات،‭ ‬مقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جلسة‭ ‬عمومية‭ ‬لفتح‭ ‬أظرفتها‭ ‬عقدت‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭).‬ ونبهت‭ ‬تنسيقية‭ ‬تكتل‭ ‬للمقاولات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والصغيرة‭ ‬جدا‭ ‬إلى‭ ‬تعمد‭ ‬أصحاب‭ ‬الصفقة‭أكمل القراءة »

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