وطنية
صفقات خارج توجيهات الملك
توصل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بما يفيد وجود شبهة تلاعب في معايير التنقيط والتأهيل للمشاركة في صفقة عمومية للعناية بالمساحات الخضراء بعمالة الصخيرات، مقرر أن تكون جلسة عمومية لفتح أظرفتها عقدت أول أمس (الثلاثاء). ونبهت تنسيقية تكتل للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا إلى تعمد أصحاب الصفقةأكمل القراءة »
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