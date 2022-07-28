حموشي يقف على تحضيرات نهاية كأس العرش

أجرى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الخميس 28 يوليوز الجاري، زيارة ميدانية للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، اطلع خلالها على الترتيبات والتدابير الأمنية التي اعتمدتها ولاية أمن الرباط لتأمين المباراة النهائية لنيل كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2020/2021 بين فريقي نهضة بركان والوداد الرياضي البيضاوي.

وقد حرص عبد اللطيف حموشي، الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بمسؤولين كبار في المديرية العامة للأمن الوطني، على الاطلاع عن كثب على تفاصيل بروتوكول العمل الأمني الذي تم اعتماده لتأمين محيط ومرافق ملعب الأمير مولاي عبد الله الذي سيحتضن هذا الحدث الكروي الهام، فضلا عن استعراض الخطوط العريضة لمخططات العمل الرامية إلى ضمان انسيابية السير والجولان في مختلف أرجاء المدينة سواء قبل المباراة أو بعدها، وكذا تنسيق التدخلات الأمنية بين جميع الفرق والوحدات العملياتية للأمن.

وشدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، خلال استماعه لمداخلات والي أمن الرباط ولعدد من المسؤولين الأمنيين، على ضرورة تسخير جميع الموارد البشرية والتجهيزات اللوجيستيكية الضرورية لتوفير الأجواء الآمنة لمرور هذه المباراة في أحسن الظروف، وذلك بشكل يرسخ الصورة الإيجابية والقدرات العالية التي أظهرتها المصالح الأمنية المغربية في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.

يذكر أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سخرت ما يناهز خمسة آلاف (5000) عنصر ينتمون لمختلف القوات العمومية لتأمين هذه المباراة، كما جندت فرقا تقنية متخصصة ومجموعات للتدخل للتعاطي مع جميع الأحداث الطارئة، وذلك بهدف المساهمة في إنجاح هذا العرس الكروي الوطني.