كوفيد – 19 : 554 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 554 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1004 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و663 ألف و240 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و364 ألف و383 شخصا، مقابل 24 مليون و874 ألف و427 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 24 ألف و618 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و259 ألف و974 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و237 ألف و636 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.2 في المائة. وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (129)، والشرق (91)، والرباط سلا القنيطرة (85)، وفاس مكناس (72)، ومراكش آسفي (63)، وسوس ماسة (40)، وطنجة تطوان الحسيمة (39)، وبني ملال خنيفرة (12)، والعيون الساقية الحمراء (8)، وكلميم واد نون (6)، والداخلة وادي الذهب (5)، ودرعة تافيلالت (4).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالة بكل من جهة مراكش آسفي وجهة سوس ماسة، ليصل عدد الوفيات إلى 16 ألفا و228 حالة. وبلغ مجموع الحالات النشطة 6 آلاف و110 حالة، في حين تم تسجيل 8 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 123 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.3 في المائة.