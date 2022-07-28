fbpx
ملف الصباح

أبطالنا الخرافيون

منذ 12 دقيقة
لا يتعبون ولا يمرضون ولا يكلون ويعتبرون التقاعد جريمة يقدم موظفون كبار وأمناء عامون لأحزاب ونقابات ومديرو شركات ورؤساء مؤسسات ومديريات مركزية أنفسهم “أبطالا خارقين”، قد يختل الكون دون التمديد لهم في مناصبهم، أو تتوقف الكرة الأرضية عن الدوران. هم مجموعة أشخاص غريبي الأطوار، ينظرون إلى “عباد الله” من تحتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 12 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.