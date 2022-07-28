ملف الصباح
أبطالنا الخرافيون
لا يتعبون ولا يمرضون ولا يكلون ويعتبرون التقاعد جريمة يقدم موظفون كبار وأمناء عامون لأحزاب ونقابات ومديرو شركات ورؤساء مؤسسات ومديريات مركزية أنفسهم “أبطالا خارقين”، قد يختل الكون دون التمديد لهم في مناصبهم، أو تتوقف الكرة الأرضية عن الدوران. هم مجموعة أشخاص غريبي الأطوار، ينظرون إلى “عباد الله” من تحتأكمل القراءة »
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