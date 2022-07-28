الصباح الفني
“العنكبوت المقدس” في المغرب
شرعت القاعات السينمائية المغربية في عرض الفيلم المثير للجدل “العنكبوت المقدس”, الممنوع من العرض في القاعات الإيرانية. ورغم الجدل الذي أثاره الفيلم، حصل العمل على الترخيص من المركز السينمائي المغربي لعرضه، علما أن منع عرضه في إيران جاء بسبب رفض الفيلم تهاون السلطات الرسمية في إيران في القبض على قاتل،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا