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الصباح الفني

“العنكبوت المقدس” في المغرب

منذ 5 دقائق
شرعت القاعات السينمائية المغربية في عرض الفيلم المثير للجدل “العنكبوت المقدس”, الممنوع من العرض في القاعات الإيرانية. ورغم الجدل الذي أثاره الفيلم، حصل العمل على الترخيص من المركز السينمائي المغربي لعرضه، علما أن منع عرضه في إيران جاء بسبب رفض الفيلم تهاون السلطات الرسمية في إيران في القبض على قاتل،أكمل القراءة »


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