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نقابـات الجنـرالات
موجات الحراك الداخلي ومناشدات الملك بالتشبيب لم تفلح في تحريك دورة تجديد النخب لم تفلح موجات الحراك الداخلي ومناشدات الملك في تجديد دورة النخب في شرايين الأحزاب والنقابات، ومازالت ظاهرة التشبث بكراسي الزعامات الخالدة، تثير جدلا واسعا بسبب هيمنة شيوخ بمبرر اختيارات الجماهير وتغليب المصلحة العامة، يصمون آذانهم في وجهأكمل القراءة »
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