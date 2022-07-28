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حوادث

فك لغز قتل مسنة إسبانية بمراكش

منذ 11 دقيقة
الجاني اقتحم منزلها تحت تأثير الخمر قبل الاعتداء عليها وسرقتها فكت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، زوال أول أمس (الثلاثاء)، في وقت وجيز لغز جريمة القتل، التي ذهبت ضحيتها مسنة إسبانية خلال صباح اليوم ذاته.وحسب مصادر «الصباح»، فإن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، نجحت في التوصل إلىأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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