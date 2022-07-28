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اذاعة وتلفزيون

“باتشوورك” على “ميدي1 تيفي”

منذ 11 دقيقة
سيكون مشاهدو قناة “ميدي 1 تيفي”، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج الترفيهي “باتشوورك”. ويشرف على تقديم البرنامج، أسامة بنجلون، وهو برنامج من 26 دقيقة يقدم أخبار الفنانين المغاربة والعرب والعالميين. كما يقترح البرنامج ذاته على مشاهدي القناة، حوارات مع أسماء لامعة في عالم الفن والإبداع. وفيأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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