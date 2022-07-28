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حوادث

البراءة لعون سلطة بالحسيمة

منذ 5 دقائق
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أول أمس (الثلاثاء)، بإلغاء الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة عون سلطة برتبة مقدم حضري، بتهمة حيازة المخدرات، وحكمت ببراءته من المنسوب إليه.  وأدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بداية الشهر الجاري، عون السلطة سالف الذكر، من أجل حيازة المخدرات، وقضت بحبسه ستة أشهر نافذة،أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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