ملف الصباح
قياديون خالدون
يعتقدون أن السياسة تموت من دونهم ويطالبون الدولة بالديمقراطية لكنهم يرفضون تداول السلطة نصت دساتير المغرب على التعددية الحزبية وأعلت من شأن الديمقراطية والتداول على السلطة في تدبير الشأن العام، وفي رئاسة الأحزاب والنقابات والجمعيات عبر سن قوانين تنظم كيفية انتقال السلط وتبادلها، وتغيير القيادات عن طريق تنافس شريف بواسطةأكمل القراءة »
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