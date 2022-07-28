الصباح الفني
“رجل في مواجهة نحلة” على “نتفليكس”
احتل مسلسل “رجل في مواجهة نحلة” الرتبة الأخيرة في قائمة المسلسلات 10 الأكثر مشاهدة على منصة “نتفليكس” العالمية، بعد مرور قرابة الشهر على طرحه. وكتب موقع “العربي الجديد” أنه من المستغرب أن يتأخر المسلسل الذي تعاونت فيه “نتفليكس” لأول مرة مع الممثل البريطاني، روان أتكينسون، المشهور بشخصية “مستر بين”، عنأكمل القراءة »
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