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الرياضـة… مجـال خصـب للاستمـرار
دحنان والأبيض رمزا النجاح رغم احتكارهما المنصب سنوات طويلة تعد الرياضة من أكثر القطاعات معاناة بسبب ظاهرة التشبث بالكراسي (خصوصا في كرة القدم)، إذ تميزت عبر التاريخ ببقاء أشخاص بعينهم بمناصب داخل الأندية، كما حدث داخل الرجاء الرياضي، الذي توالت على لجنته التنظيمية أسماء بعينها رغم تغير الرؤساء، أبرزهم الحاجأكمل القراءة »
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