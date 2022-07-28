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الصباح الفني

الخيمة الحسانية في اشتوكة أيت باها

منذ 5 دقائق
عروض فنية في التراث الموسيقي ومسابقة في الشعر الحساني أعلنت جمعية ملتقى الخيمة الحسانية عن تنظيم فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى، الذي يسعى إلى جمع القبائل الصحراوية في سياق الاحتفال لمناسبة عيد العرش بمنطقة أيت واكمار، التابعة لجماعة وادي الصفاء بإقليم اشتوكة أيت باها، في الفترة الممتدة بين 27 و31أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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