حوادث
محاكمة مقرصني 51 حسابا بنكيا
وجهت إليهم جرائم الاختلاس والتبديد والمس بنظم المعلومات البنكية وتزييفها جرت قرصنة 51 حسابا بنكيا والتلاعب فيها خمسة متابعين ضمنهم أطر بنكية بوكالة بطنجة، الاثنين الماضي، إلى المحاكمة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بجرائم ترتبط باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الدخول غيرأكمل القراءة »
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