أســــــرة
احذروا منتوجات تجعيد الشعر
باينة خبير الشعر قال إن “كيرلي” يمنح إطلالة مميزة والاعتناء به ضروري تفكر الكثير من النساء خلال فصل الصيف، في تجعيد الشعر وجعله “كيرلي” ما يساعد على الحصول على إطلالة مختلفة تناسب أجواء هذا الفصل، لكن الخطأ الذي تقع فيه الكثير منهن، هو استعمال منتوجات تساعد على حصول على خصلاتأكمل القراءة »
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