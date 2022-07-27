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أســــــرة

الرد الذكي على الأسئلة المستفزة

منذ 3 دقائق
 قال الكوتش عزيز أفكار، إنه من الوارد جدا، أن يجد الشخص نفسه في مواقف يعجز خلالها الرد على الأسئلة المستفزة، من أجل ذلك، غالبا ما يختار التزام الصمت، أو الرد بطريقة سلبية، وهو ما يزيد الطيلة بلة. وأوضح أفكار في حديثه مع “الصباح”، ان هناك 3 تقنيات للرد بذكاء علىأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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