أســــــرة
القطاني في الصيف تحمي من الزكام
الدكتور الزغاري شدد على إدخالها إلى النظام الغذائي رغم ارتفاع الحرارة قال الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة، إن القطاني من المواد الغذائية التي يجب استهلاكها على مدار السنة، وليس فقط عند انخفاض درجة حرارة الجو. وأوضح الزغاري في حديثه مع “الصباح” أنه خلال فصل الصيف، يغفلأكمل القراءة »
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