أســــــرة
إتيكيت السفر بالطائرة
يعتبر خبراء الاتيكيت أنه لركوب الطائرة، لابد من احترام الآداب والقواعد العامة طيلة فترة الرحلة، لتمر بسلام ودون وقوع بعض المشاكل التي غالبا ما يكون المسافر في غنى عنها. ومن القواعد اللازمة في إتيكيت الطائرة، الحفاظ على المساحة الشخصية فيها، وجعل الساقين ضمن عرض إطار الكرسي، لتجنب ازعاج الآخرين. ويستحسن،أكمل القراءة »
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