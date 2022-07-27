أسواق
الضريبة على الدخل… الإصلاح المنتظر
تفاصيل التعديلات المرتقبة في مشروع قانون المالية 2023 يعاني الأجراء حيفا جبائيا بينا، إذ أن الضريبة على الدخل لم يطرأ عليها أي تعديل منذ 2010، في حين عرفت الضريبة على الشركات تعديلات متكررة لفائدة أرباب المقاولات، كما أن الموظفين استفادوا من زيادات خلال جولات الحوار الاجتماعي، وظلت الضريبة على الدخلأكمل القراءة »
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