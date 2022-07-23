ملف الصباح
“مالنا مانخفوش”
شعور طبيعي خضع إلى التحوير والتصنيع وإعادة الإنتاج حتى تحول إلى سلطة رقابة الخوف ثقافة وسلطة رقابة وقانون داخلي و”صناعة”. منتوج ب”ماركة” مسجلة في الأسرة والمدرسة والشارع والمجتمع وفي الدين والدولة. ليس صدفة، أو حادثة سير، أو سوء تربية.. الخوف برنامج للتنمية البشرية، فاكهة أفكار طازجة، هدف مسطر، ومشروع مجتمعيأكمل القراءة »
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