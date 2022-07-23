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حوادث

آش خاصك تدير؟

منذ 5 دقائق
عقود العمل الخارجية يجهل العديد من الأشخاص طبيعة عقود العمل الخارجية، سيما الذين يرغبون في الهجرة خارج التراب الوطني، ويحصلون على عقود دون التأكد من صحتها، فيسقط العديد منهم ضحايا شبكات مختصة في النصب والتزوير والاحتيال. كيفية التأكد من صحة العقد حينما يحصل الراغب على نسخة من عقد العمل سواءأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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