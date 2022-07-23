حوادث
استخراج جثة من مقبرة بخريبكة
أشقاء الهالكة يشككون في ظروف وفاتها والوكيل العام يفتح تحقيقا قضائيا باشرت لجنة مختلطة،تحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، صبيحة الأربعاء الماضي، إجراءات استخراج جثة امرأة، من قبرها بمقبرة «العامريات»، من أجل إجراء تشريح طبي، لتحديد أسباب وفاتها، قبل أسبوعين. وعلمت “الصباح”، من مصادر مطلعة، أن أحمدأكمل القراءة »
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