حوادث
جريمة معلقة بسبب خبرة طبية
الواقعة حدثت في 2013 والمحكمة أدانت المتهم ابتدائيا بـ30 سنة سجنا نافذا ظل ملف المتهم المتابع من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، يراوح مكانه منذ الحكم عليه ب30 سنة في مارس 2017. وطالبت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، عرضه على خبرة طبية لتحديد مدى مسؤوليتهأكمل القراءة »
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