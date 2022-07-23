الأولى
“تهريب” كتب مدرسية إلى الخارج
ناشرون يفضلون مطابع دول أجنبية رغم قرار وزارة التجارة والصناعة النسيج الصناعي المغربي يتوفر على المؤهلات والتجهيزات لتوفير منتجات جيدة تتسرب كتب مدرسية عمومية خارج سلاسل الإنتاج والطبع المغربية، إذ يتعمد ناشرون خرق التوجيهات والقرارات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، التي وضعت معايير وشروط طبع هذا النوع من المنشورات محليا.أكمل القراءة »
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