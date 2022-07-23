نشرة إنذارية: موجة حرارة وزخات رعدية قوية مرتقبة من السبت إلى الاثنين

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن موجة حرارة (33 – 48 درجة) وزخات رعدية قوية (20 – 30 ملم) مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أن موجة حر تتراوح درجاتها ما بين 46 و 48 درجة مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم غد الأحد، بكل من سيدي قاسم، سيدي سليمان، القنيطرة، وزان العرائش، رحامنة، مراكش، قلعة السراغنة، فقيه بن صالح، وسطات.

كما أبرزت المديرية، في نشرة من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم خلال نفس الفترة، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة بكل من وفاس ومولاي يعقوب وتاونات وكرسيف ومكناس والحاجب والخميسات والرباط وسلا وتمارة والصخيرات وخنيفرة وبني ملال وبرشيد والجديدة والنواصر ومديونة وسيدي بنور وبن سليمان واليوسفية وشيشاوة وزاكورة وطاطا وتارودانت والسمارة وأسا-الزاك، وداخل أقاليم الصويرة وآسفي وطنجة أصيلة وأكادير إيدا أوتنان، وإنزكان آيت ملول، وبوجدور وأوسرد، وواد الذهب طانطان، وسيدي إفني وكلميم وطرفاية والعيون.

وسيتم خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و37 درجة بكل من الدار البيضاء والمحمدية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 45 درجة، بعد غد الإثنين بكل من زاكورة وطاطا وتارودانت والسمارة وأسا -زاك وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة ووزان ورحامنة ومراكش وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح وسطات وبني ملال واليوسفية والعرائش ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وتاونات والخميسات، و داخل أقاليم الصويرة وآسفي وبوجدور وأوسرد وواد الذهب طانطان وسيدي إفني و كلميم.

وأشارت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية (20 – 30 ملم) اليوم السبت من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة ليلا بكل من بوجدور وواد الذهب وأوسرد.